Яркую недорогую модель Mazda показали с новым дизайном

Знаменитый спорткар Mazda MX-5 – это недорогая и яркая модель для автомобильных энтузиастов. Компактный родстер, который известен своей доступностью, показали с новым дизайном.

Ранее производитель деликатно намекнул на разработку новой Mazda MX-5 следующего поколения. Хотя точную информацию держат в секрете. А на канале TALKWHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит смело и свежо, при этом вполне узнаваемо.

Модель Mazda MX-5 остается очень популярной. Ранее сообщалось, что в США, на ключевом рынке для этой машины, продажи выросли на 130%.

И японский производитель не планирует отказываться от эффектной модели, а уже работает над следующим поколением. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

