Самый дешевый спорткар Audi показали официально в деталях

Долгожданная модель Audi станет самым дешевым спорткаром компании. Автомобиль показали в деталях на новых официальных фото. Серийную машину выполнят на базе этого прототипа Concept C.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что перед нами – стильный предвестник нового спортивного автомобиля Audi, который изменит все в целой модельной линейке немецкого бренда. Серийный спорткар на базе Audi Concept C, который отправится в производство в 2027 году, получит другое название. Но его пока не раскрывают. Внутри компании проект известен как Audi TT Moment 2.0. Это дает очевидный намек на духовного наследника.

Новая Audi Concept C (условно – Audi TT 4 поколения) продемонстрировала минималистичный дизайн почти без декора, который отсылает к модели первого поколения 1998 года. При этом такой стиль распространится на все новые модели Audi, которые в будущем будут отличаться от актуальных машин. Фактически, это витрина нового корпоративного стиля производителя.

Ранее отмечалось, что этот прототип визуально близок к товарному автомобилю. Также сообщалось, что в основе использован новый электромобиль Porsche 718 Boxster EV 2026 года.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Chevrolet готовит несколько недорогих электрокаров.