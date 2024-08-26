VW готовит премьеру нового кроссовера, о котором все известно. Фото

VW готовит новый кроссовер под другим брендом на базе недорогой модели Tiguan. Новый Cupra Terramar 2025 модельного года готовят к премьере и интригуют фото, хотя об этой модели уже все известно.

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Детали про новый новый Cupra Terramar сообщает Carscoops. Премьера состоится совсем скоро – 3 сентября. Испанский кроссовер сейчас тестируют на дороге в ходе завершающей стадии испытаний.

Новая модель построена на базе Volkswagen Tiguan 3 поколения. Кроссовер Cupra Terramar 2025 модельного года по размеру соответствует своему техническому родственнику с длиной кузова около 4,5 м. А внешность получилась гораздо агрессивнее, чем у немецкой модели.

Среди силовых установок ожидаются 1,5-литровые и 2-литровые рядные четырехцилиндровые двигатели, что и у Tiguan. А также несколько гибридных модификаций мощностью 201 и 268 сил. Возможно, в Испании эти варианты сделают еще мощнее для соответствия имиджу яркого производителя.

Бренд Cupra до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании SEAT, а теперь выделен в отдельный бренд.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый кроссовер Mitsubishi похожего размера.