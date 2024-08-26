Недорогой бестселлер Mitsubishi показали в новом виде: каким будет Outlander 2025

Новую модель Mitsubishi Outlander 2025 года готовят к премьере. Это бестселлер японской компании на глобальном рынке. Подогреть интерес к недорогому кроссоверу решили с помощью рестайлинга.

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Официальная презентация нового Mitsubishi Outlander 2025 года приближается и состоится осенью. Японский кроссовер к ней полностью готов. Digimods DESIGN показывает возможный дизайн автомобиля в стиле пикапа L200.

Простые грубые формы и геометричные элементы смотрятся действительно интересно. Но мы уже знаем, каким будет новый Mitsubishi Outlander 2025. Ранее производитель распространил несколько тизерных фото.

Известно, что дизайн Outlander почти не изменится. Обновят передний бампер и светотехнику. Хотя основные изменения будут сосредоточены вовсе не во внешности кроссовера Mitsubishi.

Возможно, задний бампер также заменят вместе с фонарями. Расширится палитра цветов окраски кузова, появятся новые колесные диски. Основные изменения произойдут в салоне Mitsubishi Outlander с улучшенной отделкой и новой мультимедийной системой на 12,3-дюймовом мониторе.

Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV также модернизируют. Топовый вариант получит увеличенный запас хода на электротяге.

OBOZ.UA уже показывал на официальных фото новый внедорожник Ford.