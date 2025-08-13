Все ждут эту модель Toyota: каким будет новый дешевый внедорожник

Новую модель Toyota Land Cruiser FJ 2026 года ждут все. Автомобиль станет самым дешевым внедорожником японского производителя. Уже примерно известно, каким он будет.

Нет сомнений в том, что новая Toyota Land Cruiser FJ станет настоящим хитом. Модель показали в сети с брутальным дизайном на канале TALKWHEELS. Этот проект не так далек от действительности.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Модель будет представлена официально до конца 2025 года или в первой половине 2026 года. Подтвержденной информации о названии пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал.

Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

