Новый недорогой кроссовер Kia оказался альтернативой Sportage. Фото

Новый кроссовер Kia EV5 оказался недорогим электрокаром. Это альтернатива популярной модели Kia Sportage. Но для покупателей, которых не интересует ДВС.

В подробностях новый электрокар Kia EV5 показали на канале Autogefühl. Сперва купить эту машину могли только автомобилисты в Китае. Затем предложение расширили на Австралию и Таиланд. А теперь новый Kia EV5 2025 года готов встретиться с европейскими покупателями.

Базовая версия первой отправится в продажу. У нее один мотор, передний привод, 215 л.с., батарея емкостью 81 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

Топовая модель предлагает два мотора, полный привод и 313 л.с., но появится в продаже с 2026 года. Цену Kia EV5 для Европы пока не называли. Но осторожный оптимизм подсказывает стартовый прайс в диапазоне 30-35 тысяч евро.

В КНР эта модель стоит 20 700 долларов в самом дешевом исполнении. Там уже представлена вся линейка с несколькими силовыми установками.

