В стиле Leaf: недорогой кроссовер Nissan получил другой дизайн

Недорогой электрический кроссовер Nissan Ariya получил модернизированный вариант для 2026 года. Автомобиль получил измененный дизайн в стиле нового Nissan Leaf 3 поколения, который рассекретили совсем недавно.

Видео дня

Скоро модель отправится на рынок. А пока новый Nissan Ariya 2026 модельного года показали на официальных фото перед премьерой в рамках Автошоу в Токио (Japan Mobility Show). Подробности стали известны Carscoops.

В передней части исчезла крупная глянцевая панель из темного пластика, которая занимала место привычной решетки. Фары изменили форму.

Также появились другие бамперы, добавили новые колеса и цвета для кузова. Все это теперь больше напоминает новый Leaf, с которым также есть родственные связи в техническом аспекте.

Не так давно рассекретили спортивный электрокар Nissan Ariya Nismo 2025 года. Однако тот автомобиль выполнили на основе дорестайлингового кроссовера. Возможно, его тоже скоро обновят.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Toyota RAV4 готовится к выходу на рынок.