Все еще могут конкурировать: 10 несправедливо забытых седанов

Спортивные седаны занимают особое место в истории, предлагая идеальный баланс между производительностью и повседневной практичностью. В то время как многие модели, такие как BMW M3 и Audi RS4, закрепили свой легендарный статус, другие тихо ушли в неизвестность.

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Эти забытые спортивные седаны, часто омраченные более яркими или более знаковыми соперниками, все еще обладают превосходными качествами, на которые стоит обратить внимание водителям, ищущим авто на вторичном рынке. Издание TopSpeed обнародовало список надежных и функциональных седанов, которые могут составить конкуренцию популярным моделям.

Pontiac G8 GXP 2008

Двигатель: 6,2-литровый V8;

Трансмиссия – задний привод;

415 л.с.;

6-ступенчатая механика.

Будучи переделанным австралийским Holden Commodore, G8 GXP обеспечивает надежную производительность и четкую управляемость, конкурируя с лучшими немецкими седанами своей эпохи. Несмотря на свой американский значок, он обладал выразительным европейским чувством вождения, со сбалансированной настройкой шасси и чутким рулевым управлением.

Яркая передняя панель и тонкие усовершенствования корпуса отличают его от стандартного G8, создавая атмосферу изящества. К сожалению, производство G8 GXP было приостановлено.

Mazda Mazdaspeed 6 2006

Двигатель – 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый турбокомпрессор;

Трансмиссия – полный привод;

274 л.с.;

6-ступенчатая механика.

В отличие от стандартной Mazda 6, эта ориентированная на производительность версия имела полный повод и лучшую динамику управления. Mazdaspeed 6 получил агрессивные модификации стиля, включая выразительный ковш капота, спортивные легкосплавные диски и аэродинамические улучшения. Минималистичный дизайн интерьера был компенсирован качественными материалами и поддерживающими сиденьями, обеспечивая комфорт во время поездок. Несмотря на привлекательную динамику и изысканный дизайн, Mazdaspeed 6 не добился коммерческого успеха, на который надеялась Mazda.

Saab-9-3 Viggen 1999

Двигатель – 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом;

Трансмиссия – передний привод;

230 л.с.;

5-ступенчатая механика.

Кульминацией истории Saab, связанной с причудливой техникой и инновациями с турбонаддувом, стал 9-3 Viggen. Будучи одним из самых мощных переднеприводных спортивных седанов своего времени, Viggen предложил уникальные впечатления от вождения с оттенком скандинавского шарма.

В дизайне Viggen объединились характерные аэронавигационные мотивы Saab со спортивной эстетикой. Ограниченное производство и окончательный упадок Saab сделали 9-3 Viggen неуловимой моделью. Редкость в сочетании с выразительной индивидуальностью делает его излюбленным выбором для тех, кто ценит нетрадиционные спортивные седаны.

2007 Acura TL Type-S

Двигатель – 3,5-литровый V6;

передний привод;

286 л.с;

6-ступенчатая механика.

Acura TL Type-S был выдающимся среди спортивных седанов средины 2000-х годов, сочетая японскую надежность с высококачественными характеристиками. Он занял нишу как высокопроизводительный роскошный седан с точным управлением с хорошо продуманным интерьером. В отличие от многих своих современников, TL Type-S предпочитал взаимодействие с водителем, а не откровенную роскошь.

Несмотря на то, что его затмили конкуренты из BMW и Audi, TL Type-S изящно состарился. Его сочетание производительности, стиля и надежности гарантирует, что он остается убедительным вариантом для ищущих энергичный, но практичный седан.

Volvo S60 R 2004

Двигатель – 2,5-литровый рядный двигатель с турбонаддувом;

полный привод;

300 л.с.;

6-ступенчатая механика.

Четкие линии S60 R и тонкие характеристики, такие как большие колеса и задний спойлер, придали S60 R изящный, но в то же время спортивный вид. В салоне было очевидно характерное внимание Volvo к эргономике и комфорту, благодаря поддерживающим сиденьям и функциональной компоновке приборной панели. Это был автомобиль, который все равно подходил как для ежедневных поездок, так и для активных поездок по бездорожью.

Хотя S60 R никогда не достиг культового статуса своих германских соперников, он остается недооцененным выбором для энтузиастов.

Lexus IS 300 2001

Компактные пропорции, выразительные фары и чистые линии придали ему вневременную привлекательность. Внутри Lexus создал интерьер, подчеркивающий простоту и качество, показывая удобные сиденья и понятное расположение элементов управления.

Хотя он не доминировал в своем сегменте, IS 300 заслужил верных поклонников среди энтузиастов, высоко оценивших его ходовые характеристики.

Cadillac CTS-V 2004

Двигатель – 5,7-литровый V8;

задний привод;

400 л.с;

6-ступенчатая механика.

Эта модель первого поколения объединила производительность с изысканным стилем, сигнализируя о смелом новом направлении для бренда. Cadillac улучшил свой интерьер с помощью материалов премиум-класса и функций, удовлетворивших как любителей производительности, так и искателей роскоши.

Хотя последующие поколения CTS-V привлекли больше внимания, оригинал остается символом возрождения Cadillac.

Subaru Legacy GT Spec B 2006

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом;

полный привод;

250 л.с.;

5-ступенчатая механика.

Благодаря полному приводу и спортивно настроенной подвеске автомобиль предложил уверенную управляемость и уровень производительности, с которым мало кто из соперников мог бы сравняться в непогоду.

Внутри Subaru обеспечила высококлассный салон с кожаной обивкой, отделкой из матового алюминия и ориентированной на водителя планировкой. Несмотря на свои преимущества, Legacy GT Spec B тяжело нашел свою аудиторию, поскольку в репутации Subaru доминировали WRX и STI.

Mercedes-Benz C32 AMG 2002

Двигатель – 3,2-литровый V6 с наддувом;

задний привод;

349 л.с.;

5-ступенчатая механика.

C32 AMG продемонстрировал способность Mercedes-Benz вливать производительность в свою роскошную линейку. Дизайн C32 AMG был элегантным и сдержанным, с тонкими значками AMG и аэродинамическими усовершенствованиями. Mercedes-Benz C32 AMG был в тени больших моделей.

Infiniti Q45 1996

Двигатель – 4,5-литровый V8;

задний привод;

278 л.с.;

4-ступенчатый автомат.

Infiniti Q45 был смелой попыткой бросить вызов доминированию европейских роскошных седанов. Благодаря передовой технологии и акценту на производительности, он отличался от своих конкурентов, предлагая особое сочетание комфорта и маневренности.

Дизайн Q45 был элегантным и современным, с чистыми линиями и поразительной внешностью. Infiniti оснастила интерьер современными функциями и премиальными материалами. Несмотря на исходный успех, Q45 не мог сохранить свою динамику, поскольку Infiniti переключила свое внимание на внедорожники.

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