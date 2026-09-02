Вошли в историю: названы 5 лучших французских автомобилей всех времен

Франция подарила автомобильному миру немало моделей, которые в свое время изменили представления о дизайне, комфорте, скорости и даже самом назначении автомобиля. Французские производители не боялись экспериментировать: одни создавали доступные машины для миллионов водителей, другие – роскошные гран-туреры и гоночные автомобили, ставшие легендами автоспорта.

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В пятерку самых выдающихся французских автомобилей разных эпох вошли модели, оставившие заметный след в истории. Подробности сообщает Autocar.

Alpine A110

Оригинальная Alpine A110 дебютировала в 1961 году и стала автомобилем, который фактически сформировал репутацию марки Alpine.

Небольшой спортивный автомобиль получил легкий кузов из стеклопластика и заднее расположение двигателя Renault. Такая конструкция обеспечивала хорошее сцепление с дорогой, что особенно ценилось в ралли.

Впоследствии мощность отдельных версий выросла примерно до 138 л. с. A110 добилась значительных успехов в автоспорте и оставалась в производстве до 1977 года. Всего было выпущено более 8 тысяч таких автомобилей. Помимо Франции, модель собирали в ряде других стран, в частности в Испании, Бразилии и Мексике.

Bugatti Type 35

Bugatti Type 35 появился в 1924 году и стал одним из самых известных гоночных автомобилей первой половины XX века.

Первые версии оснащались 2-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем, однако впоследствии появились более мощные модификации с нагнетателем и двигателями объемом до 2,3 литра.

Автомобиль весил около 750 кг, а мощность отдельных дорожных версий достигала примерно 138 л.с.

За время своей спортивной карьеры различные модификации Type 35 одержали более двух тысяч побед в гонках. Еще одной характерной особенностью модели стали легкосплавные колеса с восемью спицами, в конструкцию которых были интегрированы тормозные барабаны.

Citroën 2CV

Citroën 2CV стал одним из самых массовых и узнаваемых французских автомобилей XX века.

Проект модели разрабатывался ещё до Второй мировой войны. Часть ранних прототипов пришлось скрывать, чтобы они не попали в руки немецких оккупационных войск.

Серийный 2CV был представлен в 1948 году. Сначала покупатели отнеслись к необычному автомобилю довольно сдержанно, однако постепенно его простота, неприхотливость и мягкая подвеска сделали модель чрезвычайно популярной.

Автомобиль оснащался двухцилиндровыми оппозитными двигателями с воздушным охлаждением. В более поздних версиях рабочий объём вырос до 602 куб. см, а максимальная мощность – примерно до 31 л. с. Производство 2CV продолжалось до 1990 года. За это время было выпущено около 3,8 млн автомобилей.

Citroën C6

Citroën C6 стал одной из самых смелых французских моделей начала XXI века.

Автомобиль появился на рынке в 2005 году и заметно отличался от более сдержанных конкурентов – Audi, BMW и Mercedes-Benz. Среди самых необычных деталей C6 – вогнутое заднее стекло и характерный силуэт, в котором прослеживались мотивы легендарного Citroën CX.

Особое внимание инженеры уделили комфорту. Модель получила электронно-управляемую гидропневматическую подвеску Hydractive, которая обеспечивала чрезвычайно плавный ход. Еще до начала серийного производства одним из C6 пользовался тогдашний президент Франции Жак Ширак.

Facel Vega HK500

Facel Vega изначально была кузовным ателье, но в 1950-х годах компания начала производить собственные автомобили. Одной из самых известных моделей стал HK500, представленный в 1958 году.

Роскошный гран-турер оснащался американским 6,0-литровым двигателем V8 Chrysler. Мощность отдельных версий достигала около 360 к. с., что делало HK500 одним из самых мощных европейских дорожных автомобилей своей эпохи.

В то же время модель создавали не только ради скорости. Большое значение уделяли комфорту и отделке салона. Интересно, что приборная панель, напоминавшая натуральное дерево, на самом деле была металлической – деревянный рисунок наносили с помощью окраски.

Сегодня Facel Vega HK500 остается редкой классикой и одним из самых ярких примеров французских автомобилей класса GT второй половины XX века.

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