Volkswagen столкнулся с проблемой и остановил производство дешевого кроссовера

Немецкий Volkswagen столкнулся с проблемой и остановил производство популярного дешевого кроссовера на португальском заводе. Компактный VW T-Roc будет отсутствовать на конвейере несколько недель.

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Об этом рассказывает Motor1. Производитель принял решение остановить производство модели в первой половине сентября из-за нехватки деталей для двигателя.

Считается, что у поставщика компонентов из Словении возникли трудности из-за наводнений, что нарушило производство и доставку деталей. Также предполагается, что и другие модели VW могут оказаться под ударом.

Компания построила кроссовер T-Roc на модульной платформе MQB, которая является основой модельного ряда. Многие машины бренда используют одни и те же двигатели, поэтому и детали используются одинаковые.

Это довольно серьезная проблема. Ведь кроссовер Volkswagen T-Roc является наиболее популярной моделью компании на европейском рынке. А по итогам июля 2023 года автомобиль и вовсе возглавил продажи среди всех машин. Разумеется, в компании надеются как можно скорее возобновить производство бестселлера.

Напомним, как рассказывал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen наконец-то полностью рассекретил девятое поколение модели Passat.