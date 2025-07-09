Volkswagen создал очень дешевого соперника Duster: первые фото

Новый Jetta VS8 2025 года от Volkswagen показали на первых фото. Практичный дешевый автомобиль, который по цене будет соперничать с Renault Duster, готовят к выходу на рынок до конца года.

Видео дня

Jetta – знакомое название для многих автомобилистов. Эта модель несколько лет назад поделилась своим именем с новым брендом, который VW создал для продажи молодежных доступных машин. О кроссовере Jetta VS8 сообщает Carscoops.

Фактически это модернизированный вариант модели Jetta VS7, которая является близким родственником SEAT Tarraco, VW Tiguan 2 поколения и Skoda Kodiaq 1 поколения. Но дизайном машина от них отличается.

Стоит отметить переднюю решетку, фары и оформление бампера, которые выполнены в современном стиле. Хотя все это выглядит недорого, что соответствует бюджетному позиционированию автомобиля.

Скорее всего, в салоне Jetta VS8 появится третий ряд кресел, благодаря которому кроссовер сумеет разместить семь человек. Ожидается безальтернативный 1,4-литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с. Ориентировочная цена Jetta VS8 – до 20 000 долларов за базовый вариант. Но пока это предложение для китайского рынка.

OBOZ.UA уже рассказывал про очень дешевую новинку от Nissan.