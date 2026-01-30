Новый Suzuki Jimny рассекретили официально: фото и подробности

Новый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny рассекретили для 2026 года. Компактный SUV показали на официальных фото и раскрыли подробности. Фанаты модели будут рады тому, что кардинальных изменений не произошло.

Производитель подготовил новый Suzuki Jimny 2026 года, чтобы поддержать актуальность модели. Фактически, это обновление в середине жизненного цикла. Ранее рассекретили трехдверный внедорожник, а теперь готов пятидверный Suzuki Jimny Nomade.

В дизайне крупных изменений не произошло. Появились новые бамперы и расширенная палитра цветов кузова с другими колесными дисками. Производитель сосредоточился на технологической составляющей и подготовил новую версию комплекса безопасности.

Тем временем медиа сообщали о постепенной подготовке следующего поколения модели Suzuki Jimny. Но об этом конкретной информации пока мало.

Новый Jimny вернется на рынок через несколько лет как другой автомобиль. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что в продажу машина отправится к 2030 году. Но производитель не подтверждал эти планы официально.

