Volkswagen сделает свою недорогую модель намного круче. Фото

Новый Volkswagen Golf 8 недавно претерпел модернизацию, но производитель не перестает расширять линейку модели. Этот недорогой автомобиль сделают еще круче – в разработке находится новый топовый вариант.

Детали стали известны Motor1. Внимание разработчиков сейчас сосредоточено на VW Golf R Clubsport. Над этой машиной активно работают, однако одобрения в руководстве автопроизводителя еще нет.

Эта модель стала бы самой крутой в линейке Golf с мощностью мотора более 315 л.с. Ранее немецкий бренд выпустил фото и провел премьеру спортивного хэтчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport. Это автомобиль в особом исполнении.

От базового GTI новинка снаружи отличается бампером. Появились новые колесные диски и особые декоративные элементы. Мощность двигателя составляет 296 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf GTI Clubsport станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Возможно, до конца празднования юбилея успеют подготовить топовый Volkswagen Golf R Clubsport, если его появление одобрит руководство.

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