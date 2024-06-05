Недорогая Toyota Camry 2024 года получила новую цену, которая изменилась вдвое

Новая Toyota Camry 2024 года уже представлена официально как один из недорогих седанов бизнес-класса с довольно эффектным дизайном. Модель порадовала своей ценой, но теперь автомобиль получил новый прайс.

По информации официального сайта компании в Европе (конкретно, в Польше), цена Toyota Camry 2024 года составляет минимум 47 000 долларов. Это почти вдвое выше, чем прайс для США – 29 495 долларов. В Китае за машину просят и вовсе 23 900 долларов.

Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения. Но европейские покупатели получат качественные и хорошо оснащенные седаны.

Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Для глобального рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с. Европейцы полный привод не получат.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую бюджетную модель Toyota.