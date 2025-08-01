Volkswagen решил судьбу своего знаменитого недорогого бестселлера

Судьба знаменитого недорогого бестселлера Volkswagen Golf уже решена. Известно, что новая модель станет электромобилей. Но и фанатам ДВС расстраиваться не стоит – актуальный автомобиль останется в продаже.

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Как стало известно Motor1, это в том числе касается и VW Golf GTI. Производитель подтвердил, что бензиновый мощный хэтчбек останется в продаже минимум до 2035 года.

Полностью электрический вариант VW Golf появится в следующем, девятом поколении модели – ориентировочно к 2028 году. Однако актуальный автомобиль с ДВС продержится в производстве до 2035 года.

То есть по срокам производитель хочет "упереться" в запрет продавать на территории ЕС новые автомобили с ДВС. Интересно, что в компании все же рассматривают разные сценарии. Возможно, в какой-то момент бензиновый Golf превратится в гибрид.

В разработке нового Volkswagen Golf EV (9 поколение) на технологичной платформе SSP поможет Rivian в рамках совместного предприятия стоимостью около 6 млрд долларов. На этой архитектуре появятся и другие модели концерна, в том числе новая Skoda Octavia.

OBOZ.UA уже сообщал про новый дешевый седан VW.