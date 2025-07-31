Volkswagen удивил ценой новой крупной модели. Фото и подробности

Новый седан Volkswagen Lamando L 2026 модельного года официально показали на фото перед премьерой и выходом на рынок. Крупная модель с эффектным дизайном получила удивительно низкую цену.

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Новая модель VW Lamando L 2026 соответствует по размерам автомобилям более высоких сегментов. Длина составляет 4791 мм при колесной базе в 2731 мм, ширина – 1831 мм, а высота равна 1469 мм. Машина действительно большая. Детали стали известны Autohome.

Бюджетник VW Lamando L после модернизации выглядит современнее. Это более стильный и элегантный вариат VW Sagitar, при этом обе машины построены на базе агрегатов Volkswagen Jetta.

Известно, что моторная гамма модели Volkswagen будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 158 л.с. и 2-литровым двигателем на 220 сил.

Живая премьера состоится позже в 2025 году. Цена Volkswagen Lamando L 2026 модельного года – от 21 500 долларов за базовый вариант.

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