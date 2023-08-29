Volkswagen официально показал новый недорогой автомобиль для семьи

Новый Volkswagen Passat следующего поколения готовится к очень скорой премьере. В преддверии дебюта производитель показал новый недорогой семейный автомобиль на фото.

Видео дня

О дате официальной премьеры нового VW Passat намекнули в официальном аккаунте автопроизводителя в социальной сети Х, которая ранее называлась Twitter. Ждать осталось совсем недолго.

Новое поколение знаменитой модели будет представлено только в кузове универсал. Машина станет просторнее и намного практичнее, что точно понравится большим семьям. Седан больше не будут предлагать в этой линейке.

В оснащении VW Passat 2024 модельного года появятся стандартный экран мультимедийной системы диагональю 12,9 дюймов или опциональный на 15 дюймов, проекционный дисплей для водителя и 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов.

Ожидается, что покупателям автомобиль предложат с бензиновыми и дизельными моторами в составе мягких гибридных силовых установок. Более традиционные гибридные и даже подзаряжаемые модификации тоже появятся. В топовой спецификации электрический запас хода приблизится к 120 км.

Официальная премьера Volkswagen Passat 2024 состоится 31 августа. На дорогах серийные машины появятся в начале следующего года.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новой Skoda Superb. Ближайший родственник Passat также готовится к премьере.