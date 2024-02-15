Volkswagen показал улучшенный вариант своей знаменитой недорогой модели

Volkswagen Golf – известная на весь мир недорогая модель, которая за свою 50-летнюю историю разошлась миллионными тиражами на разных рынках. Производитель показал улучшенный вариант модели после модернизации 2024 года специально к юбилею.

Детали сообщает Carscoops. Новый VW Golf Edition 50 – особая специальная серия к 50-летию знаменитой модели. Ее выполнили на базе стандартного модернизированного хэтчбека, но дополнили специальными штрихами.

Volkswagen Golf Edition 50 получил особые значки, украшающие средние стойки, эмблемы Edition 50 на боковых порогах, а также 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную полосу на решетке и тонировку стекол.

В салоне VW Golf Edition 50 появились педали из матовой нержавеющей стали, черная обивка потолка и логотип Edition 50 на рулевом колесе.

В стандартное оснащение особой модификации входят новая информационно-развлекательная система Discover с 12,9-дюймовым экраном с навигацией, бесключевым доступом, голосовым помощником IDA с интеграцией ChatGPT, противоугонной сигнализацией и выбором профиля вождения.

Цена VW Golf 2024 года в базовом исполнении стартует в Германии с 27 180 евро. Volkswagen Golf Edition 50 стоит 36 820 евро.

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