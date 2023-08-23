Volkswagen показал салон нового недорогого кроссовера. Фото

Новый Volkswagen Tiguan 3 поколения готовится к премьере. Чтобы подогреть интерес к новинке, производитель показал салон VW Tiguan 2024 модельного года, который получил необычную функцию.

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Об этом сообщает Motor1. В целом салон Volkswagen Tiguan 3 поколения выглядит просто и строго. Прямые линии, ровные поверхности, минимальное количество декоративных элементов. На передней панели установлен крупный монитор мультимедиа, а перед водителем – цифровой щиток приборов. Но главная деталь – это нечто другое.

Автопроизводитель разработал своеобразный орган управления Drive Experience. Это универсальный переключатель, установленный на центральном тоннеле между водителем и передним пассажиром. Там, где ранее был рычаг КПП.

Этот переключатель отвечает за множество настроек: подсветка в салоне (ее цвет и интенсивность), выбор режимов вождения (их четыре: Eco, Comfort, Sport, Individual), регулирование громкости аудиосистемы.

Каждый режим окрашен в свой цвет – то есть переключатель Drive Experience интерактивный, в нем установлен маленький экран, который отображает конкретное действие.

Известно, что двигатели VW Tiguan 2024 останутся бензиновыми и дизельными. Ожидаются агрегаты объемом 1,5 и 2 л. Появятся и гибридные модификации мощностью до 272 л.с. Премьера модели ожидается в сентябре. Продажи – с 2024 года по цене менее 30 000 долларов за базовый вариант.

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