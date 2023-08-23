Дешевый кроссовер Kia Soul показали в обновленном виде и назвали цену. Фото

Дешевый кроссовер Kia Soul 2024 модельного года показали в обновленном виде. Изменения небольшие, но важные. К тому же автомобиль сохранил привлекательную цену.

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О новинке сообщает Motor1. На официальных фото показали компактный Soul 2024, который выглядит очень актуально благодаря своему эффектному дизайну. К тому же покупатели ценят эту модель за практичность и доступность.

Обновления сосредоточены вокруг дополнительного пакета Kia Soul EX Designer Package. Он включает в себя новые варианты отделки и цветов в салоне. Также появился особый режим защиты, который активируется через 40 секунд после запирания автомобиля.

Он призван предотвратить перехват злоумышленниками цифрового ключа для машины. Ранее с этим наблюдались проблемы у моделей Kia и Hyundai, но в компаниях решили эту недоработку с обновлением систем и оборудования.

Двигатель предлагается один во всех комплектациях. Это бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 2 л, который выдает мощность 147 л.с. и 132 Нм крутящего момента. Минимальная цена Kia Soul 2024 модельного года – всего 19 890 долларов.

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