Volkswagen показал недорогой электромобиль под новым брендом. Фото

Новый Cupra Raval – недорогой электромобиль концерна Volkswagen, который решили отправить в производство под все еще новым брендом. Через несколько лет имя Cupra полностью вытеснит SEAT, поэтому новинка очень важна для компании.

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О машине сообщает Carscoops. Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Вслед за ним в производство отправится и новый Raval.

Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный и запоминающийся. Резкие линии формируют необычную пластику, треугольные фары и крупные воздухозаборники. Внешность дополнили необычным цветом кузова, который меняет свой оттенок в зависимости от освещения.

Компактный электромобиль длиной 4030 мм оснащен электромотором на 226 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а запас хода равен 440 км.

В серийное производство машина отправится в 2025 году. Скорее всего, дизайн сделают менее агрессивным и не станут использовать дорогие краски для кузова, чтобы сохранить цену в диапазоне 20-30 тысяч евро.

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