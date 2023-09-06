Самый большой электромобиль Opel: более 400 км и привлекательная цена

Новый Opel Astra Sports Tourer Electric – на данный момент самый большой электромобиль немецкого бренда. Вместительная новинка получила достойный запас хода и привлекательную цену.

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Все подробности о машине раскрыли на официальном сайте Stellantis, куда в том числе входит компания Opel. Новинка присоединится к электрическому хэтчбеку Astra, но предложит более вместительный кузов благодаря увеличенным габаритам.

Объем багажника Opel Astra Sports Tourer Electric 2024 модельного года равен 516 л в стандартной конфигурации и 1553 л, если опустить кресла второго ряда.

Электромобиль Opel Astra Sports Tourer оснащен 156-сильным мотором и батарейным блоком на 54 кВтч. Максимальная скорость составляет 170 км/ч, а запас хода равен 413 км. Зарядка на 80% от мощной 100-киловаттной станции занимает 30 минут.

Новый 4,64-метровый универсал Opel на электротяге уже готов отправиться в продажу с ценой чуть более 40 000 евро.

Напомним, как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Lancia готовит свой первый электромобиль в 2024 году – символ собственного возрождения.