Volkswagen показал лучший вариант своей недорогой модели. Фото

Ранее новый Volkswagen Golf, который известен на весь мир как недорогая модель, представили официально после модернизации. Новый автомобиль поступил в продажу, но производитель готовит лучший вариант модели – его показали на фото.

Об этом рассказывает Motor1. Немецкий автопроизводитель выпустил несколько фото и пообещал премьеру к концу мая. Компания показала особый спортивный хэтчбек Volkswagen Golf GTI Clubsport, однако детали дизайна скрывают под камуфляжем.

Очевидно, что у новинки заменили бампер. Ожидается также, что появятся новый колесные диски и особые декоративные элементы. Предполагается, что производитель готовит особую лимитированную модификацию. Мощность двигателя немного превысит 300 л.с.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Стандартная модель после рестайлинга изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее.

Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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