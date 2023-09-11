Volkswagen показал недорогой хэтчбек для особенных покупателей. Фото
Хэтчбек Volkswagen Golf известен во всем мире как недорогой практичный автомобиль, который отлично подходит большинству покупателей. Однако самые требовательные могут посчитать машину недостаточно стильной. Теперь есть модификация модели и для таких автомобилистов.
О новом Volkswagen Golf Black Edition сообщает PistonHeads. Это новый стилистический пакет, который можно заказать для любой модели VW Golf 8 поколения (кроме спортивных GTI и R) и сделать хэтчбек намного более стильным.
Пакет включает черные колесные диски диаметром 18 дюймов, тонировку стекол, черные наружные зеркала заднего вида и особую отделку интерьера. Название Black Edition не ограничивает выбор цветов кузова только черным: доступны также оттенки Moonstone Grey, Pure White, Urano Grey и Dolphin Grey Metallic.
Новый Volkswagen Golf Black Edition доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с. и с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач DSG.
Особую версию хэтчбека также предлагают с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с. в паре с той же 7-ступенчатой АКПП, но в этом случае с системой полного привода 4Motion.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых популярных авто в Европе – Volkswagen больше не на первом месте.