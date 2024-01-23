Volkswagen готовит долгожданную доступную модель – ее показали в сети

Долгожданную доступную модель Volkswagen Golf после модернизации готовятся презентовать официально. Дебют автомобиля состоится совсем скоро – 24 января. Но машину уже показали в сети, и мы можем изучить дизайн в подробностях.

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Об этом сообщает Motor1. В преддверии мировой премьеры новый Volkswagen Golf 8 после рестайлинга с модернизированным дизайном показали на официальных изображениях.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Об этом свидетельствовали даже фото закамуфлированных прототипов, которые неоднократно показывали в сети.

Ожидается, что в салоне появится новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс должен работать быстрее и стабильнее. Система даже получит ассистента на базе нейросети.

Новый VW Golf 2024 сохранит бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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