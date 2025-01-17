Водители рекомендуют: 6 хороших авто, которые можно приобрести в 2025 году

Желание почувствовать драйв за рулем необязательно означает потребность в дорогом спорткаре. Существует немало доступных автомобилей, которые способны подарить настоящее удовольствие от вождения.

Видео дня

Главное – это не количество лошадиных сил, а сбалансированность характеристик, таких как низкий вес, чувствительный руль, контроль кузова, эффективный тормоз и быстрая реакция на газ. Даже с ограниченным бюджетом можно найти авто, которое будет доставлять радость от каждой поездки. Эксперты рекомендуют шесть отличных вариантов, стоимость которых не превышает 25 000 долларов.

Chevrolet Trax 2025

Chevrolet Trax 2025 с базовой ценой от 20 400 долларов (более 858 тыс. грн) стал приятным сюрпризом для многих водителей. Этот кроссовер, оснащенный 1,2-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 137 л.с., демонстрирует отличную управляемость благодаря своему относительно небольшому весу и хорошо настроенному шасси. 6-ступенчатая автоматическая коробка обеспечивает плавное переключение, а разгон до 60 миль/час занимает около 8,5 секунды. Trax предлагает одно из лучших рулевого управления и контроля кузова в своем сегменте.

Mazda CX-30 2025

Mazda CX-30, стоимостью от 24 995 долларов (1 млн. 052 тыс. грн), способна удивить своими динамическими характеристиками. Этот субкомпактный кроссовер, особенно с обновленным 2,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем, предлагает четкое управление и атлетическое шасси, что делает его отличным выбором для извилистых дорог. Небольшие размеры и удобная посадка за рулем добавляют азарт во время управления.

Honda Civic 2025

Honda Civic Sedan 2025 года, доступный от 24 250 долларов (1 млн 020 тыс. грн), продолжает традиции Honda по созданию автомобилей, доставляющих удовольствие от вождения. Даже с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 л.с. и бесступенчатой автоматической коробкой передач, Civic поражает отличным рулевым управлением и управляемостью. Комфортный салон, ориентированный на водителя, делает каждую поездку приятной. Также доступна гибридная версия Civic Sport Hybrid с большей мощностью и улучшенной экономичностью.

Kia K4 2025

Kia K4 2025 года, заменяющая Forte, предлагает новый дизайн и приятные впечатления от вождения по цене от 21 990 долларов (925 490 грн). 142-сильный четырехцилиндровый двигатель в паре с CVT обеспечивает достаточную динамику, а хорошо настроенное шасси и руль – уверенное управление. Версия GT-Line, стоимостью чуть более 25 000 долларов (1 млн 52 тыс. грн), предлагает еще лучшую управляемость благодаря многорычажной задней подвеске.

Volkswagen Jetta 2025

Volkswagen Jetta 2025 года, стоимостью от 21 995 долларов (925,7 тыс. грн), остается популярным выбором благодаря своей практичности и сбалансированным характеристикам. Несмотря на отказ от механической коробки в базовой комплектации, Jetta со 158-сильным турбодвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает достойную динамику и приятное управление.

Mazda3 Hatchback 2025

Mazda3 Hatchback 2025 года с базовой ценой от 24 950 долларов (1 млн 50 тыс. грн) поражает своим стильным дизайном и высоким качеством исполнения. 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 191 л. обеспечивает отличную динамику, а хорошо настроенное шасси и чувствительный руль – точное управление. Для поклонников механической коробки доступна соответствующая опция с передним приводом.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших авто для долгих поездок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.