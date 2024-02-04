Водители назвали самые ненадежные электромобили: какие машины не заслуживают внимания в 2024 году

В современном мире невероятно актуален вопрос экологии и производители автомобилей это прекрасно понимают. Электромобили являются хорошей бензиновой альтернативой, но, как показывает статистика, пока транспортные средства с пониженными выбросами уступают качеству и надежности.

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Эксперты обнародовали отчет Consumer Reports о надежности электрических автомобилей. Среди худших Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid, Audi Q5 и Tesla Model 3.

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid – гибридный вариант фирменного микроавтобуса Chrysler. Эта модель набрала всего 14 баллов надежности из 100 возможных. Якобы технологичный фургон не раз подводил водителей на дорогах.

Владельцы сообщали о ряде проблем, начиная от нетипичных для автомобиля звуков, что свидетельствует о наличии механических неурядиц, заканчивая даже выходом трансмиссии из строя.

Audi Q5 – это с первого взгляда роскошный гибридный внедорожник, однако он тоже показал себя с нелучшей стороны. У этого электромобиля не такой низкий рейтинг, как у Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid, но его надежность также оценили гораздо ниже среднего.

Владельцы жаловались на проблемы с двигателем, электрическими системами и функциями комфорта, которые должны улучшить общее впечатление от вождения. Технологический внедорожник слишком часто давал сбой, из-за чего он и оказался среди самых ненадежных тройки.

Среди транспортных средств, на которые не стоит тратить средства, оказалась и Tesla Model 3. Несмотря на то, что силовые агрегаты компании в основном показали хорошие результаты, другие технологические компоненты Tesla подвели.

Откровенно разочаровали поклонников электромобилей дефекты краски, неплотную отделку и неисправные интерфейсы Model 3.

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