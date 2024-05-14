Водитель какого автомобиля имеет право проехать? Хитрая задача по ПДД с регулировщиком

Если человек долго не использует информацию, она начинает забываться. Однако на дорогах несовершенное знание правил может привести к ДТП, поэтому ПДД нужно повторять регулярно.

Сегодня не часто на дороге можно увидеть регулировщиков, однако такие ситуации все же случаются. Аuto_pdr.ua поделился интересной тестовой задачей, которая поможет вам вспомнить некоторые их сигналы.

Водитель какого автомобиля вправе проехать перекресток в этой ситуации?

А. Водитель красного автомобиля;

Водитель красного автомобиля; Б. Водитель желтого автомобиля;

Водитель желтого автомобиля; В. Оба могут проехать;

Оба могут проехать; Г. Обоим водителям запрещено проезжать.

Правильный ответ Г.

На изображении можно увидеть знак 2.3. Главная дорога и светофор с дополнительной секцией.

Поскольку зеленая стрелка в дополнительной секции светофора горит одновременно с красным сигналом светофора, водитель желтого авто должен повернуть направо, если его остановка создаст помехи движущимся позади транспортным средствам. Об этом говорит правило 16.10.

Однако мы также видим на изображении регулировщика, а согласно правилу 8.3, его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Теперь обратите внимание на то, как он стоит. Регулировщик вытянул руки в сторону и стоит лицом к красным и желтым автомобилям. Поэтому следует вспомнить правило 8.8.

8.8 Если руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью, то с левой и правой сторон регулировщика разрешено движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо. Также пешеходы могут переходить дорогу перед или за спиной регулятора.

В то же время со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Поскольку на изображении регулировщик повернут лицом к водителям красного и желтого автомобилей, они не имеют права двигаться ни прямо, ни справа.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу с регулируемым перекрестком на проверку понимания ПДД.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.