Можно ли повернуть налево? Непростой тест на знание ПДД

Правила дорожного движения – это гарантия безопасности на дорогах. Их знание позволяет не только избежать штрафов, но и уберечь себя и других людей от опасности.

В сети появилась интересная и непростая задача на проверку понимания ПДД. Читайте дальше, чтобы убедиться в том, что вы умеете правильно вести себя в нетипичных дорожных ситуациях.

Разрешено ли водителю синего авто выполнить поворот налево в этой ситуации?

А. Да;

Да; Б. Нет.

На изображении мы видим регулируемый перекресток. Зеленый сигнал светофора вроде бы позволяет движение во всех направлениях, но обратите внимание на то, что он имеет дополнительную секцию.

Согласно правилам 8.7.3, если бы зеленая стрелка в дополнительной секции светофора светилась, то водитель мог бы совершить поворот даже во время желтого или красного сигнала светофора при беспрепятственном пропуске транспортных средств, двигающихся по другим направлениям.

Однако на изображении видно, что сигнал дополнительной секции выключен, следовательно запрещает движение в указанном стрелкой направлении.

Правильный ответ Б.

Водитель сможет повернуть, когда зеленая стрелка в дополнительной секции начнет светиться зелёным цветом.

Также помните, если зеленая стрелка в дополнительной секции включена вместе с зеленым сигналом светофора, то водитель имеет преимущество в указанном стрелкой направлении перед другими транспортными средствами.

Кроме того, сигнал, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу о разрешенных направлениях движения для водителя легкового авто.

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