Вместо Renault Megane: Dacia создала новую недорогую модель. Фото

Новая недорогая модель Dacia Striker 2027 модельного года присоединится к линейке популярных автомобилей и фактически займет место Renault Megane на европейском рынке. Машину показали официально перед премьерой.

Автомобиль точно удивит покупателей, ведь компания намерена усилить свои позиции в другом сегменте с более крупным автомобилем. Информацию о нем раскрыли официально и показали некоторые детали дизайна.

Новая модель Dacia, которая ранее была известна как C-Neo, станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. Оправится в продажу до конца 2026 году. После того, как на самых развитых рынках модель Megane превратилась в электромобиль, Dacia решила предложить машину похожего размера с ДВС.

Но в линейке появятся и гибридные варианты. Пока модель позиционируют как кроссовер, но это стилизованный лифтбэк с длиной кузова около 4,6 м и с немного увеличенным клиренсом. Новая Dacia должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

