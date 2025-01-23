Вместо Renault и Toyota: какие китайские автомобили покупают украинцы

В Украине не слишком широко представлены китайские автопроизводители на официальном уровне. Тем не менее, из-за низких цен покупатели все чаще выбирают машины из КНР вместо Renault и Toyota, которые, впрочем, остаются бестселлерами.

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Машины из Китая считаются недорогими в сравнении с известными мировыми брендами. Покупателей при этом не смущают проблемы с качеством – особенно в случае ограниченного бюджета. Статистику самых популярных моделей приводит организация Укравтопром.

Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Но другие модели привозят сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины.

Самые популярные китайские автомобили в 2024 году:

Volkswagen ID.4 (1625 шт.);

Honda M-NV (1279 шт.);

BYD Song Plus (1062 шт.);

Nissan Ariya (766 шт.);

Zeekr 001 (703 шт.).

Украинцы купили 14,4 тыс. автомобилей из Китая в 2024 году. Спрос вырос на 18% относительно 2023 года. При этом в основном это все же модели европейских и японских брендов, которые произведены в КНР.

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