Бюджетный кроссовер Hyundai по цене "Дастера" получил вместительный салон. Фото

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2025 года представили официально после модернизации с новым практичным вариантом. Модель по цене "Рено Дастер" получила очень вместительную модификацию.

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Новинку полностью рассекретили на официальных фото. Об этом сообщили на сайте компании. Удлиненный автомобиль получил название Hyundai Creta Grand.

Внешность выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

В целом дизайн соответствует стандартной модели Hyundai Creta. Но модификация Grand с 4,5-метровым кузовом немного длиннее. В салоне Hyundai Creta Grand есть места для 6 или 7 человек на выбор.

Двигатели Hyundai Creta Grand 2025 года:

бензиновый 2 л (160 л.с.);

дизельный 1,5 л турбо (115 л.с.).

Цена Hyundai Creta Grand 2025 года – около 25 000 долларов за базовый вариант. Возможно, в дальнейшем у машины появится электрический вариант – такое исполнение уже предлагают для Creta.

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