Украинцы экономят бензин с этими недорогими машинами: топ-6 моделей

В Украине гибридные автомобили помогают своим владельцам экономить деньги на бензине благодаря низкому расходу топлива и комбинированному электрическому пробегу. И выбирают покупатели преимущественно недорогие машины.

Видео дня

И ранее украинцы проявляли интерес к таким машинам, но теперь спрос на гибриды вызвал рекордные продажи. С высокими ценами на бензин такой выбор становится еще актуальнее. Статистику за 2025 год опубликовала организация Укравтопром.

За 2025 года украинцы купили 31,2 тыс. гибридов. Это самый высокий показатель продаж гибридных моделей, который на 31% превышает статистику 2024 года.

Самые популярные гибридные автомобили в Украине:

Toyota RAV4 – 3533 шт.; Toyota Yaris Cross – 953 шт.; Nissan Qashqai – 872 шт.

Какие гибриды с пробегом покупают украинцы:

Toyota Prius – 815 шт; Ford Escape – 726 шт.; Ford Fusion – 687 шт.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие внедорожники на рынке.