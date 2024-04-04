В Украине появится недорогой кроссовер Hyundai для семьи: цена и фото

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 5 поколения – недорогая модель с ценой от 26 500 долларов на домашнем рынке. Стало известно, что семейный автомобиль привезут на украинский рынок. Но стоит машина дороже.

Детали сообщили на сайте компании. Кроссовер Hyundai Santa Fe недавно сменил поколение. Дизайн сделали более серьезным и строгим. Автомобиль выглядит как никогда брутально и совсем не похож ни на одного из своих предшественников. Внешность оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. Производитель подготовил версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Цена Hyundai Santa Fe 2024 в Украине – от 1 719 900 грн (или около 44 000 долларов). Для сравнения, в США большой корейский кроссовер стоит минимум 33 950 долларов, а в Корее – и вовсе от 26 500 долларов.

В Украине Hyundai Santa Fe предложат покупателям сперва с интерьером на 5 человек, затем появится более вместительный вариант. Двигатель – бензиновый на 2,5 л мощностью 194 и 281 л.с.

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