Toyota удивила низкой ценой своей модели с расходом 0 л бензина на 100 км. Фото

Модель Toyota Mirai из сегмента премиальных дорогих автомобилей перебралась в разряд бюджетных. Компания удивила новой ценой на эту большую машину, которая отличается расходом бензина 0 л на 100 км.

Подробности сообщает Carscoops. Спрос на модель оказался не слишком высоким. Кроме особенностей конструкции и эксплуатации необычного автомобиля, покупателей отпугивает стоимость. Цена Toyota Mirai – 67 000 долларов. Теперь производитель ввел огромную скидку.

Модель подешевела сразу на 40 000 долларов. Теперь Toyota Mirai стоит всего 27 000 долларов – как Toyota Corolla.

Более того, компания предлагает покупателям бесплатный ваучер на заправку эквивалентом 15 000 долларов, что делает машину еще привлекательнее. На зачем автомобилю заправка в случае нулевого расхода бензина?

Mirai необходимо заправлять водородом. В ходе химической реакции внутри топливных элементов вырабатывается электроэнергия, с помощью которой седан и движется. То есть розетка такому электрокару тоже не понадобится.

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