В Украине появился недорогой кроссовер Honda, но оказался дороже. Фото

Новая Honda CR-V 6 поколения – недорогой кроссовер с ценой от 29 500 долларов на глобальном рынке. Соперник Toyota RAV4 появился на украинском рынке в топовом исполнении, но такая машина дороже.

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Детали сообщили на сайте компании. Кроссовер Honda CR-V не так давно сменил поколение и уже дебютировал на украинском рынке. Дизайн сделали более серьезным и строгим, автомобиль теперь выглядит современнее.

В ходе глубокой модернизации изменились размеры, кроссовер стал крупнее. Длина кузова теперь составляет 4703 мм при колесной базе в 2700 мм, ширина – 1866 мм, а высота равна 1680 мм.

В Украину привезут гибрид Honda CR-V e:PHEV. Модификация займет место на вершине линейки. Такая машина дороже, чем базовый вариант на других рынках. Более того, автомобиль предложат в топовой комплектации Advance Tech с богатым оснащением.

Цена такой Honda CR-V e:PHEV в Украине – 2 515 600 грн (62 000 долларов). Силовая установка состоит из бензинового двигателя мощностью 148 л.с. и электромотора на 184 силы. Комбинированный расход топлива – 0,8 л/100 км. Около 80 км можно проехать исключительно на электротяге.

Как сообщал OBOZ.UA, новый кроссовер Renault с гибридной силовой установкой готовят к премьере.