В Украине появился большой и доступный кроссовер из Китая. Фото

На украинском рынке появился большой кроссовер из Китая. Покупатели теперь могут приобрести Chery Tiggo 8 Pro. Автомобиль получился доступный, мощный и с хорошим списком оснащения.

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О новинке рассказали на украинском сайте Chery. Большой кроссовер Tiggo 8 Pro – флагманская модель компании на нашем рынке. Крупный кузов длиной 4,7 м вмещает семь человек в салоне.

В движение автомобиль приводит мощный бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 2 л с отдачей 245 л. с. Максимальная скорость составляет 210 км/ч, а средний расход топлива равен 9 л/100 км.

Заметно, что физические кнопки в больших количествах заменили сенсорными органами управления. Видимо, производитель зачем-то решил сделать взаимодействие со второстепенными функциями автомобиля менее удобным.

Продавать будут китайский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro в единственной комплектации Premium с богатым оснащением: адаптивный круиз-контроль, экстренное автоматическое торможение, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, дистанционный запуск двигателя, электропривод кресел (плюс вентиляция) и двери багажника, камеры кругового обзора.

Цена Chery Tiggo 8 Pro в Украине – 1 425 000 гривен. Машина доступнее других авто своего сегмента.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом доступном кроссовере Ford с экономичной силовой установкой, который появился на украинском рынке.