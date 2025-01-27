В Украине показали дешевый электрокар Xiaomi. Фото

Первый китайский автомобиль компании Xiaomi привлек к себе много внимания. Потенциальные покупатели, не вникая в подробности, ждали недорогую новинку. Этот электрокар уже показали и в Украине.

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Фото Xiaomi SU7 показывает t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Цена Xiaomi SU7 в Китае – менее 30 000 долларов. Это базовый вариант с запасом хода 700 км и мощностью 300 л.с.

Компания Xiaomi старалась преподносить запуск электрокара SU7 как успешный и беспроблемный. Но это невозможно для бренда без опыта в автопроме. Тем более, для китайского бренда.

Модель собрала множество предзаказов, восторженные взгляды, длинные очереди, а также проблемы в виде разбитых машин, сомнительную надежность и трудности с возвратом депозитов.

Ранее сообщалось, что покупатели топовых модификаций будут ждать свои экземпляры от четырех до семи месяцев, если производственный процесс пойдет гладко. На базовые машины тоже длинные очереди.

Интересно, что не всех устраивает такое время ожидания. Около половины тех, кто внес депозит и решил купить Xiaomi SU7, больше не хотят получать свой электрокар и отказываются от машины. Но покупатели сообщали, что не могут вернуть свои деньги.

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