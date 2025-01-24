Новый недорогой кроссовер Илона Маска показали в подробностях. Фото

Новая Tesla Model Y Juniper – самый доступный кроссовер компании. Илон Маск давно обещает нам дешевую машину, но пока Model Y – нижняя ценовая планка среди новинок компании 2025 года. Автомобиль показали в подробностях на новых фото.

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Эту модель рассекретили после долгожданной модернизации. Как напоминает OBOZ.UA, производство Tesla Model Y 2025 стартовало в Германии. Ранее конвейер запустили на китайском заводе. А в США производство стартует позже.

Электрокар Tesla Model Y уже вызвал ажиотаж. Стало известно, что за первый день производитель собрал 50 000 заказов.

Мы видим, что рестайлинг провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3. Также изменилась отделка салона Tesla Model Y.

Мощность моторов Tesla Model Y 2025 года – 299-450 л.с. Запас хода – в диапазоне 450-550 км. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новый популярный кроссовер Peugeot.