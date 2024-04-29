В Украине новые ПДД: что требуют от водителей и какой штраф за нарушение

В Украине ранее вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым водители теперь должны ездить по новым правилам. Это касается включения светотехники в отдельный период, теперь норму сделали постоянной и без привязки ко времени.

OBOZ.UA напоминает о правилах дорожного движения, которых теперь необходимо придерживаться. Изменения вступили в силу еще 20 октября 2023 году и будут работать всегда.

Известное в Украине "временное" правило стало постоянным. Речь о так называемом сезонном требовании включать дневные ходовые огни или ближний свет фар (если первые не предусмотрены конструкцией транспортного средства) в дневное время суток.

Это необходимо было делать за пределами населенных пунктов с 1 октября до 1 мая – в период, который характеризуется повышенной влажностью, туманами, дождями и ранними сумерками. Теперь необходимо всегда (круглый год) включать ДХО или ближний свет фар в светлое время суток за пределами населенных пунктов.

Штраф за нарушение – от 425 до 510 грн. Говоря проще, передвижение за пределами населенных пунктов с выключенными ДХО или ближним светом в любое время года теперь является нарушением.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про непростую задачу ПДД для сообразительных водителей.