В Украине начали продавать доступные устаревшие внедорожники неожиданной марки

Украинским покупателям знакомы пикапы и внедорожники многих брендов – Ford, Toyota, Mitsubishi и другие. Но теперь в стране начали продавать похожую модель неожиданной марки – Tata. При этом доступный пикап уже давно устарел.

Детали стали известны Auto-Consulting. Там сообщили, что в Украине стартовали заказы внедорожника Tata Xenon Crew Cab (модификация модели с четырехдверной пятиместной кабиной).

Ранее эта машина индийского автопроизводителя не была знакома нашим покупателям, которые привыкли к пикапам и внедорожникам более известных брендов. Интересно также, что Tata Xenon – устаревшая модель, ее производят с 2006 года. Но обещают, что пикап будут продавать недорого.

В стандарте оснащение Tata Xenon X2 включает 16-дюймовые колесные диски, подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропакет, дистанционный ключ с иммобилайзером, аудиосистема, радиоподготовка, подсветка дверных проемов, система подсветки после парковки, центральный замок, дисплей на центральной консоли.

Двигатель – дизельный объемом 2,2 л мощностью 150 л.с. (320 Нм крутящего момента). Привод – задний и полный.

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