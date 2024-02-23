Chery показала огромный семейный кроссовер по цене Renault Duster. Фото

Новый кроссовер Jetour X90 Pro от так называемого "премиального" подразделения Chery показали на фото. Китайский автомобиль получился огромным, а по цене практичная семейная модель сравнима с бюджетным кроссовером Renault Duster.

Подробности о новинке рассказывает CarNewsChina. Автомобиль построен на базе Jetour X90 и по сути является его модернизированной модификацией с обновленной внешностью.

Скорее всего, модель базируется на большом кроссовере Chery Tiggo 8. Однако дочерний бренд Jetour, который представлен и на украинском рынке, позиционируется как более премиальное имя для молодой аудитории.

Длина Jetour X90 Pro составляет 4858 мм при колесной базе в 2850 мм, ширина равна 1925 мм, а высота – 1780 мм. Такие размеры позволили предложить 7-местный салон для больших семей.

Китайский автомобиль оснащают только бензиновыми двигателями. Агрегаты объемом 1,6 и 2 л выдают мощность 197 и 254 л.с. соответственно. Совсем скоро стартуют китайские продажи X90 Pro. Цены – от 18 000 долларов.

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