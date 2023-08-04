В Украине может появиться недорогое британское авто: фото и детали

Автомобили британского бренда MG представлены на украинском рынке. Значит, у нас может появиться самая дешевая глобальная модель компании – MG 3 2024 модельного года. Машину показали на первых фото.

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Это утечка из патентного агентства, машину еще не представили официально, о чем сообщает Autoweek. На фото показан компактный хэтчбек, который в скором времени отправится в производство и придет на смену актуальной модели MG 3.

Несмотря на то, что бренд является британским, несколько лет назад его выкупили китайцы и теперь пытаются занять часть европейского рынка доступными моделями. Украина – не исключение. На нашем рынке может пригодиться бюджетный автомобиль с ориентировочной ценой 15 000 евро за базовый вариант.

Дизайн модели, судя по патентным изображениям, современный и динамичный, если не сказать агрессивный. В конкурентах – Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa и Volkswagen Polo. Но на них новый MG 3 2024 модельного года совсем не похож. Это необычно для китайского автомобиля.

Технической информации о машине пока нет. Но известно, что покупатели смогут выбрать бензиновые и гибридные модификации.

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