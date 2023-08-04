В США представили бюджетный электрокар от знаменитого разработчика

Компания знаменитого Хенрика Фискера Fisker Inc. представила в США бюджетный электрокар Pear. Компактная модель характеризуется стильным дизайном и практичным салоном.

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Ранее Хенрик Фискер работал дизайнером в BMW, Ford и Aston Martin. Затем создавал автомобили под своим брендом, однако успеха на этом поприще не достиг. Компанию перезапустили и отправили в производство электрокар Ocean. Теперь к нему присоединилась дешевая модель Fisker Pear, сообщает Car and Driver.

Новый Fisker Pear – компактный кроссовер, который предлагает сразу шесть посадочных мест. Это самый дешевый электромобиль компании с ориентировочной ценой менее 30 000 долларов.

Дизайн выделяет новинку как в сегменте электрокаров, так и среди всех автомобилей в принципе. Стайлинг смелый, свежий и очень нетривиальный. И здесь хватает необычных решений.

Например, автоматизированная дверца багажника. Она не открывается привычным образом, а вместо этого опускается вниз и прячется в бампер.

Данных о запасе хода пока нет. Ориентировочно – не менее 300 км. Также компания показала электрический пикап и четырехдверный роскошный кабриолет. Первый способен проехать около 400 км, второй – до 1000 км. Производство трех новых электромобилей Fisker ожидается в ближайшие пару лет.

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