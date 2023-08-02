У нового электрокара General Motors нет отбоя от покупателей. Фото

Бюджетный электрокар Wuling Bingo, который General Motors разработали совместно с китайским концерном SAIC, бьет рекорды продаж. Покупатели очень довольны характеристиками, оснащением и низкой ценой.

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О высоких продажах модели сообщает CarNewsChina. За четыре месяца 2023 года (с апреля по июль включительно) продали более 80 000 экземпляров нового Wuling Bingo. При этом бюджетный китайский электромобиль пока представлен только на домашнем рынке.

Компактный хэтчбек Bingo стоит 8340 долларов за базовый вариант. Нетрудно догадаться, что покупателям такая привлекательная цена подходит. К тому же оснащение у модели современное – на передней панели в салоне сразу два цифровых дисплея.

Производитель в качестве опции предлагает даже надувной матрас, который можно разместить в задней части салона для сна.

Самый дешевый вариант электрокара оснащен батарейным блоком емкостью 17,3 кВтч с запасом хода всего 203 км. За доплату доступна батарея на 31,9 кВтч – запас хода в этом случае достигает 333 км. Разгоняться выше 100 км/ч Wuling Bingo не умеет.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о большом китайском кроссовере, который выходит на рынок. Машина получилась доступной.