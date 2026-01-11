В список лучших автомобилей попали недорогие модели: топ-7 машин
Специалисты ежегодного европейского конкурса European Car of the Year назвали лучшие машины года в рамках очередного определения победителя состязания. В список топ-7 опять попали известны недорогие модели автомобилей.
Детали сообщили на официальном сайте Car Of The Year 2026. В списке, который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели любят такие машины, ведь формат очень популярный. Также есть несколько электромобилей.
Кроме того, для финалистов предлагаются гибридные модификации. Лучшим автомобилем года 2026 назвали новый Mercedes CLA 3 поколения. Он предлагает варианты с ДВС и электромоторами. На втором месте – электрокроссовер Skoda Elroq, на третьем – модель Kia EV4.
Лучшие автомобили 2026 года – финалисты Car of the Year:
- Mercedes CLA;
- Skoda Elroq;
- Kia EV4;
- Citroen C5 Aircross;
- Fiat Grande Panda;
- Dacia Bigster;
- Renault 4 E-Tech.
Заметно, что жюри вновь отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.
OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой Nissan.