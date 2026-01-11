УкраїнськаУКР
русскийРУС

В список лучших автомобилей попали недорогие модели: топ-7 машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,5 т.
Skoda Elroq

Специалисты ежегодного европейского конкурса European Car of the Year назвали лучшие машины года в рамках очередного определения победителя состязания. В список топ-7 опять попали известны недорогие модели автомобилей.

Видео дня

Детали сообщили на официальном сайте Car Of The Year 2026. В списке, который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели любят такие машины, ведь формат очень популярный. Также есть несколько электромобилей.

Кроме того, для финалистов предлагаются гибридные модификации. Лучшим автомобилем года 2026 назвали новый Mercedes CLA 3 поколения. Он предлагает варианты с ДВС и электромоторами. На втором месте – электрокроссовер Skoda Elroq, на третьем – модель Kia EV4.

Mercedes CLA

Лучшие автомобили 2026 года – финалисты Car of the Year:

  • Mercedes CLA;
  • Skoda Elroq;
  • Kia EV4;
  • Citroen C5 Aircross;
  • Fiat Grande Panda;
  • Dacia Bigster;
  • Renault 4 E-Tech.

Заметно, что жюри вновь отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой Nissan.