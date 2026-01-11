В список лучших автомобилей попали недорогие модели: топ-7 машин

Специалисты ежегодного европейского конкурса European Car of the Year назвали лучшие машины года в рамках очередного определения победителя состязания. В список топ-7 опять попали известны недорогие модели автомобилей.

Видео дня

Детали сообщили на официальном сайте Car Of The Year 2026. В списке, который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели любят такие машины, ведь формат очень популярный. Также есть несколько электромобилей.

Кроме того, для финалистов предлагаются гибридные модификации. Лучшим автомобилем года 2026 назвали новый Mercedes CLA 3 поколения. Он предлагает варианты с ДВС и электромоторами. На втором месте – электрокроссовер Skoda Elroq, на третьем – модель Kia EV4.

Лучшие автомобили 2026 года – финалисты Car of the Year:

Mercedes CLA;

Skoda Elroq;

Kia EV4;

Citroen C5 Aircross;

Fiat Grande Panda;

Dacia Bigster;

Renault 4 E-Tech.

Заметно, что жюри вновь отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой Nissan.