Эту машину покупают чаще Toyota: недорогой Nissan показали в новом виде

Недорогой спорткар Nissan Z очень нравится покупателям, которые выбирают его намного чаще основного соперника от Toyota. Для усиления своих позиций производитель подготовил новую машину. Ее показали на фото после модернизации.

Модель Nissan Z 2027 года – это обновление в середине жизненного цикла. Подробности стали известны Motor1. Купе Nissan вышло на рынок в 2021 году, Toyota Supra – в 2019 году. Популярность первого беспрерывно растет благодаря своевременным модернизациям.

Очевидно, что над дизайном Nissan Z 2027 модельного года поработали очень аккуратно: все сводится к подправленным бамперам, расширенной палитре цветов кузова и стильным колесным дискам.

Это все сделает автомобиль еще популярнее. Ранее сообщалось о продажах Nissan Z. В США, на ключевом рынке для спортивных автомобилей, популярность Nissan Z в 2025 году выросла на 73,4% – производитель реализовал 5487 машин. В то же время модель Toyota Supra нашла лишь 2953 покупателя с небольшим ростом продаж на 13,3%.

Nissan Z уже обошел Supra в 2024 году. Неудивительно, что обошел своего соперника и по итогам 2025 года.

