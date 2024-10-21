В сети раскрыли секрет новой недорогой модели Honda. Фото

Honda Prelude вернут в производство как недорогую модель спортивного сегмента. Более 20 лет назад эту машину убрали из линейки. Новый автомобиль еще не поступил в продажу, но все указывает на то, что его главный секрет уже раскрыли в сети.

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Ранее концепт-предвестник Honda Prelude показали официально. Элегантное спортивное купе походило на готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений. Carscoops показал новую Honda Prelude 2025 на фото в ходе дорожных испытаний и сообщил интересную деталь.

Новая Honda Prelude 2025 модельного года – гибридный автомобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Согласно актуальной информации, купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью более 200 л.с.

Интересно, что кроме привычного в гибридных системах вариатора, производитель предложит также механическую КПП. Во всяком случае, такая информация появлялась ранее. Теперь же стало известно, что в компании разработают имитацию МКПП.

По размерам машина немного крупнее Mazda MX-5. Скоро автомобиль рассекретят во всех подробностях.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Honda с гибридной силовой установкой.