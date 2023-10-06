В сети показали рекордный Opel с расходом топлива менее 1 литра на 100 км. Фото

В сети вспомнили рекордный автомобиль Opel с расходом топлива менее 1 литра на 100 км. Уникальную машину показали на фото. Общество постоянно возвращается к обсуждению автомобилей, которые способны продемонстрировать топливную эффективность.

Но в случае с этим Opel Rekord P1 1959 года рекорд экономии топлива удалось установить еще в 1973 году. Тогда машина показала расход 0,6 л/100 км. Современные машины к этому приблизиться не могут. С тех пор этот Opel несколько раз выставляли на продажу. Например, в 2013 году за машину просили 425 000 долларов.

Как удалось достичь расхода топлива 0,6 л/100 км? Или, как зафиксировано американцами, запаса хода в 376 миль на 1 галлон (605 км на 3,8 л).

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Одним из важнейших факторов экономии топлива сегодня и тогда являлось жесткое снижение веса транспортного средства. На диету посадили и рекордный прототип Opel Rekord P1.

Автомобиль лишили системы охлаждения (так исчез радиатор двигателя, из-за чего силовую установку пришлось модифицировать для работы в условиях сильного нагрева). Отказались от некоторых деталей подвески и заднего дифференциала.

Отрезали часть кузова, а в салоне установили лишь необходимые органы управления и легкий пластиковый стул для водителя. В итоге на полигоне под наблюдением специалистов топливной компании Shell в 1973 году установили рекордно низкий расход бензина 0,6 л/100 км при движении на скорости 48 км/ч. О нынешнем владельце автомобиля информации нет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о недорогом кроссовере Toyota с низким расходом топлива.