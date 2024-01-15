В сети показали новый внедорожник BYD, который оказался копией знаменитого Ford

Китайская компания BYD готовит к выходу на рынок новый внедорожник. В сети показали машину, которая выглядит как копия знаменитого пикапа Ford F-150. Впрочем, компании из КНР не привыкать копировать чужой дизайн.

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О машине рассказывает Carscoops. Там уже подготовили реалистичные варианты дизайна модели, которые основаны на утечках и патентных изображениях уже готового китайского пикапа. Но официально производитель пока держит новинку в секрете.

Судя по всему, авторы нового BYD (названия у модели пока нет) не сумели придумать собственный дизайн. С другой стороны, такой цели, скорее всего, и не было. Спереди – характерная форма крупных фар с интегрированными повторителями поворотов и горизонтальная светодиодная полоса ниже капота. Между фарами – решетка с крупным названием бренда. Вы все это уже где-то видели. Но в случае с конкретным автомобилем буквы BYD на носу выглядят нелепо.

В длину китайский пикап превысит 5 м. На рынок модель выйдет с полноценной двухрядной четырехдверной кабиной.

В движение пикап BYD будет приводить гибридная силовая установка общей мощностью 490 л.с. на базе стандартного бензинового двигателя объемом 1,5 л.

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